"Ростелеком" предложил самарским подросткам заглянуть в цифровое будущее

30.06.2019 13:57 Читали 9

"Ростелеком" провел тематическую игру "Войти в мир IT" для старшеклассников в детском оздоровительном лагере "Циолковский". Мероприятие стало частью проекта департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Ростелеком" по профориентации школьников во время летних каникул.

Владимир Басков, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"С развитием цифрового пространства многие специальности уходят в прошлое. Мы работаем в высокотехнологичной компании и для нас эти процессы очевидны. Сегодня нужны профессионалы в области IT-программисты, видеоаналитики, специалисты в области кибербезопаности, построения виртуальной и дополненной реальности. Об этом мы говорим с ребятами, стремимся сориентировать их в сторону профессий, которые будут востребованы в самое ближайшее время и которые уже сейчас есть в "Ростелекоме".

Каждое задание интеллектуальной игры "Войти в мир IT" было направлено на погружение в одну из профессий будущего и решалось при помощи необходимых для этой специальности компетенций. Для того чтобы почувствовать себя разработчиками моделей Big Data, кураторами персональных данных и аналитиками "Интернета вещей" школьникам потребовались знания нанотехнологий, криптографии и системотехники.

Иван Назаров, ученик десятого класса из Самары:

"Для меня сегодня стало очевидно, что для поиска верных ответов на сложные вопросы необходимы нестандартные способы решения задач. В этой игре я по-другому взглянул на свою будущую профессию, понял, что мне ближе всего аналитика и построение стратегий. Это и станет моей узкой специализацией в будущей профессии инженера-робототехника".

Завершилась игра викториной. Школьники заглянули еще дальше и порассуждали о том, какие профессии появятся через пару десятков лет. Они предположили, что компания в ближайшие десятилетия будет работать на стыке информационных технологий и охраны окружающего мира. И тогда появится спрос на дизайнеров виртуальной среды обитания, диджитал-комментаторов культуры и биохакеров на фрилансе. За правильные ответы на вопросы и развернутые комментарии участники встречи получили сувениры от "Ростелекома".

Проект проводится в детских оздоровительных лагерях губернии с 2011 года. За это время специалисты компании познакомили с особенностями профессий, задействованных в отрасли инфокоммуникаций, около 1,5 тыс. ребят из Самарской области.