16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" предложил самарским подросткам заглянуть в цифровое будущее

Читали 9

"Ростелеком" провел тематическую игру "Войти в мир IT" для старшеклассников в детском оздоровительном лагере "Циолковский". Мероприятие стало частью проекта департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Ростелеком" по профориентации школьников во время летних каникул.

Владимир Басков, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"С развитием цифрового пространства многие специальности уходят в прошлое. Мы работаем в высокотехнологичной компании и для нас эти процессы очевидны. Сегодня нужны профессионалы в области IT-программисты, видеоаналитики, специалисты в области кибербезопаности, построения виртуальной и дополненной реальности. Об этом мы говорим с ребятами, стремимся сориентировать их в сторону профессий, которые будут востребованы в самое ближайшее время и которые уже сейчас есть в "Ростелекоме".

Каждое задание интеллектуальной игры "Войти в мир IT" было направлено на погружение в одну из профессий будущего и решалось при помощи необходимых для этой специальности компетенций. Для того чтобы почувствовать себя разработчиками моделей Big Data, кураторами персональных данных и аналитиками "Интернета вещей" школьникам потребовались знания нанотехнологий, криптографии и системотехники.

Иван Назаров, ученик десятого класса из Самары:

"Для меня сегодня стало очевидно, что для поиска верных ответов на сложные вопросы необходимы нестандартные способы решения задач. В этой игре я по-другому взглянул на свою будущую профессию, понял, что мне ближе всего аналитика и построение стратегий. Это и станет моей узкой специализацией в будущей профессии инженера-робототехника".

Завершилась игра викториной. Школьники заглянули еще дальше и порассуждали о том, какие профессии появятся через пару десятков лет. Они предположили, что компания в ближайшие десятилетия будет работать на стыке информационных технологий и охраны окружающего мира. И тогда появится спрос на дизайнеров виртуальной среды обитания, диджитал-комментаторов культуры и биохакеров на фрилансе. За правильные ответы на вопросы и развернутые комментарии участники встречи получили сувениры от "Ростелекома".

Проект проводится в детских оздоровительных лагерях губернии с 2011 года. За это время специалисты компании познакомили с особенностями профессий, задействованных в отрасли инфокоммуникаций, около 1,5 тыс. ребят из Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 июня 2019
"Ростелеком" предложил самарским подросткам заглянуть в цифровое будущее

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она