В Самаре на ремонт кровель жилых домов направят 25 млн рублей

27.06.2019 12:11 Читали 7

В Самаре на ремонт кровель жилых домов выделили 25 млн рублей. Вопрос обсудили на заседании комитета по бюджету думы Самары 27 июня.

Депутаты предположили, что средств, выделенных на ремонт городских кровель, будет недостаточно, чтобы привести в порядок все аварийные кровли. С ними согласился первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. По его словам, в городе в ремонте нуждаются 2 тысячи кровель, 247 из которых являются аварийными. При этом, по его словам, 25 млн рублей хватит на замену 20 кровель.

Василенко добавил, что ремонт кровель в Самаре завершится 15 октября.