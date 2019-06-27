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В Самаре потушили пожар повышенной сложности на Санфировой

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Стали известны подробности крупного пожара, который произошел в столице региона накануне вечером.

Сигнал о возгорании в Советском районе поступил дежурному в 16:39  в среду. К дому № 90 по улице Санфировой отправились пожарные подразделения, и вскоре выяснилось, что там горят мусор и сараи на площади 100 кв.м. После этого на улицу Санфировой направили дополнительные силы. Локализовать пожар удалось в 18:12, к этому моменту площадь составляла 400 кв.м. В 19:07 пламя было полностью затушено, сообщили в региональном ГУ МЧС России. В борьбе с огнем участвовали 76 человек, которые использовали 22 единицы техники. Причину пожара установят специалисты. По словам очевидцев, в сгоревших строениях местные жители хранили личные вещи.


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Назад. 27 июня 2019
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