Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев подписали контракты с "Крыльями Советов"

27.06.2019 10:07 Читали 13

Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Артем Тимофеев подписали контракты с "Крыльями Советов".

И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно как на игроков "Крыльев Советов". Дима очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив. Никаких проблем нет. Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся в свою команду. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии", - сказал Божович.