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Почта России и "Ростелеком" запустили проект трансляции видеорекламы в почтовых отделениях Самары

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Почта России и "Ростелеком" выбрали Самару одним из первых городов для запуска проекта федерального масштаба, направленного на развитие российского рынка цифровой рекламы. Решение основано на технологии централизованного управления видеоконтентом на специализированных видеопанелях, установленных в почтовых отделениях.

"Ростелеком" выступает инфраструктурным оператором проекта. Компания предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, а также поставляет программное обеспечение и облачные решения для хранения и централизованного управления показами.

Почта России обеспечивает оптимальное расположение экранов в отделениях, а также занимается привлечением партнеров и рекламодателей.

В перспективе техническое решение позволит автоматически формировать контент для целевых групп в соответствии с возрастом и полом, проводить рекламные кампании и управлять ими, а также формировать отчеты об аудитории и анализировать эффективность видеороликов.

Клиенты смогут размещать свои ролики как в одном отделении почтовой связи, так и задействовать рекламные поверхности в нескольких подразделениях почты города, региона, группы регионов или всей страны. Это удобно как для индивидуальных предпринимателей и сегмента МСБ, так и крупных федеральных компаний, которым нужен большой охват аудитории.

Директор по стратегическим проектам "Ростелекома" Данила Бурметьев:

"Видеопанели специально разработаны для проекта с Почтой России. Цифровые экраны надежно защищены от вандалов. Они легкие и обладают максимальным углом обзора. Это дает возможность просматривать ролики в отличном качестве с любого ракурса. Посетители почтовых отделений смогут узнавать новости региона, получать информацию об актуальных предложениях ближайших магазинов, салонов красоты, клиник, ресторанов и кафе".

Антанас Пупялис, главный специалист по аналитике и развитию блока почтового бизнеса социальных услуг Почты России:

"В Самарской области 770 отделений связи. Их ежедневно посещают более 40 тысяч наших клиентов. Среднестатистический посетитель проводит на почте 10 минут. Рекламодатели могут размещать видеоконтент на площадках, расположенных вблизи рекламных объектов, и выбирать время для трансляции роликов, чтобы максимально охватить потенциальных потребителей продукта".

Проект трансляции видеорекламы в почтовых отделениях Самары стал логическим продолжением подписанного в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором ФГУП "Почта России" Николем Подгузовым и президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским соглашения о сотрудничестве компаний.

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Новости

Назад. 20 июня 2019
Почта России и "Ростелеком" запустили проект трансляции видеорекламы в почтовых отделениях Самары

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