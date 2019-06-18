16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Об экологической акции Национального cовета по корпоративному волонтерству у стадиона "Самара Арена" рассказали в ООН

Читали 14

Видеоотчет о том, как 250 корпоративных волонтеров из 13 компаний и организаций объединили свои усилия во время экологической акции на территории, прилегающей к знаковому спортивному сооружению Самары, был показан в рамках Международной конференции #INFOCUS. Конференция по добровольчеству и социальным инновациям прошла в женевском отделении ООН (Швейцария) 11–13 июня.

На стратегической сессии конференции участники представили лучшие практики волонтерства и наиболее успешные проекты. Одним из таких примеров и стала апрельская экологическая акция в Самаре. О ней в своем выступлении рассказала управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова.

Анна возглавляет региональные представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) на Урале, в Пермском крае и Самарской области, она поделилась своим опытом по организации масштабной работы в регионах и о том, как волонтеры, являющиеся сотрудниками крупных корпораций, объединяют усилия для решения социальных и экологических проблем в условиях ограниченных ресурсов. Так, акция в Самаре собрала волонтеров, представляющих крупный бизнес, образовательные учреждения, областные добровольческие организации и СМИ.

В развитии корпоративного волонтерства скрыт мощный потенциал, считает Анна Бушлякова.

"Системный подход позволяет нам достигать результатов и получать высокую оценку со стороны общества и государства. Вовлечение многих корпораций в эту деятельность дает синергический эффект, заметный в масштабах регионов и страны", — отметила она.

Высокую оценку развития добровольческого движения в Самарской области дала модератор стратегической сессии "Корпоративное добровольчество как инструмент поддержания социальной активности компании", первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова.

В 2019 году приоритетным направлением в работе Национального совета по корпоративному волонтерству стали проекты в сфере экологии, сохранения климатического баланса в мегаполисе и создания дружественной городской среды.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 июня 2019
Об экологической акции Национального cовета по корпоративному волонтерству у стадиона "Самара Арена" рассказали в ООН

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она