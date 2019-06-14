В убийстве двухлетней девочки в Тольятти подозревают отчима

14.06.2019 12:49 Читали 9

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве двухлетней падчерицы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал Игорь Гапонов, и.о. заместителя руководителя Следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, мужчина проживал с супругой, ее двухлетней дочерью и совместным ребенком, которому менее года, в одной из квартир на бульваре Курчатова. Вечером 9 июня там было обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в причастности к ее гибели был задержан отчим. По версии следствия, он мог нанести девочке побои, повлекшие ее смерть.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

11 июня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, это уже не первое подобное ЧП в Автозаводском районе за последний год. 30 октября 2018 г. в одной из квартир на бульваре Орджоникидзе была избита годовалая девочка, которая скончалась в больнице. По подозрению в этом преступлении был арестован ее отец. Сейчас следствие продолжается.