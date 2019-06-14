В убийстве двухлетней девочки в Тольятти подозревают отчима

По данным следствия, мужчина проживал с супругой, ее двухлетней дочерью и совместным ребенком, которому менее года, в одной из квартир на бульваре Курчатова. Вечером 9 июня там было обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в причастности к ее гибели был задержан отчим. По версии следствия, он мог нанести девочке побои, повлекшие ее смерть.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
11 июня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, это уже не первое подобное ЧП в Автозаводском районе за последний год. 30 октября 2018 г. в одной из квартир на бульваре Орджоникидзе была избита годовалая девочка, которая скончалась в больнице. По подозрению в этом преступлении был арестован ее отец. Сейчас следствие продолжается.