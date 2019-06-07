16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Жительница Самары начала гнить заживо после пластической операции

Читали 10

Жительницу Самары изуродовали в клинике Екатеринбурга. Женщина обратилась к пластическим хирургам за красивой грудью и подтянутыми ягодицами, а получила задранные соски и дыру в ягодице.

С этой проблемой Владислава М. (имя изменено по просьбе героини) пришла на прием к депутату Госдумы от Самарской области Александру Хинштейну, пишет www.samara.kp.ru.

У 40-летней жительницы Самары Владиславы было все – любящий муж, дети, своя квартира. Для полного счастья не хватало только фигуры получше. Владислава захотела сделать подтяжку груди.

Женщина подкопила денег и стала искать подходящую клинику, чтобы и качество высокое, и цена подходящая. Тогда Владислава обратилась в Центр косметологии и пластической хирургии имени С.В. Нудельмана в Екатеринбурге.

- Эта клиника казалась надежной. Врачи объясняли, что у меня шрамов почти не будет, - рассказывает Владислава.

Клиентке сделали коррекцию груди, и результат женщине понравился. Довольная новым отражением в зеркале, Владислава поехала домой. Вот только радость была недолгой. Уже через две недели грудь деформировалась.

- Это было не увеличение груди, а только коррекция. Имплантаты мне не вставляли. Я посоветовалась со столичными пластическими хирургами. Мне сказали, что врачи сделали ошибку, - вспоминает Владислава. - Я обратилась в клинику, где делала операцию.

В клинике Нудельмана новый хирург согласился исправить ошибку, но уже за счет Владиславы. В качестве бонуса женщине предложили сделать более совершенной

- Предложили сделать липосакцию и липофилинг (пересадка жировой ткани из одной части тела в другую, - прим. ред). Заверили, что это несложная операция, и еще и скидку пообещали за первую ошибку, - Владислава рассказывает о последних спокойных днях в своей жизни. – Я хоть и боялась, но согласилась.

Наутро женщина проснулась с почерневшей ягодицей, из нее сочилась жидкость. Владислава забеспокоилась и спросила у врача, нормально ли это. Хирург посоветовал женщине не накручивать и ехать домой.

- «Сделайте массаж, походите на физиотерапию и все пройдет», - приводит Владислава слова врача. – Ну я и не медик, откуда мне знать, нормально это или нет? Уехала домой.

Через месяц женщина уже не могла ходить и сидеть. Владислава снова поехала в клинику в Екатеринбург. Там ей сделали проколы в ягодице, но это не помогло.

Владислава решила обратиться к другим врачам. Те в один голос сказали: абсцесс. Вот только исправлять ошибку пластических хирургов никто не решался. Слишком велика была ответственность.

- Я присылала результаты УЗИ и МРТ хирургу из Екатеринбурга. А он продолжал твердить: массаж, физиотерапия, обертывание. Мол, на снимках нет ничего страшного, а врачи просто некомпетентны,- возмущается Владислава.

Тогда женщина обратилась в клинику пластической хирургии в Москве. Там врачи посоветовали срочно ехать в гнойное отделение столичной больницы. Владиславе сказали: часть ягодицы придется удалить, чтобы удалить гной. Если бы женщина еще немного протянула с обращением к специалистам, она стала бы инвалидом.

- Я долго ходила буквально с дырой в ягодице, там была открытая рана, чтобы нагноение снова не началось, - показывает фотографии Владислава. – Теперь у меня там рубец. В былую форму я не вернусь, меня просто изуродовали. Я даже не хочу, чтобы на меня смотрели.

Тем не менее, Владислава не собирается оставлять безалаберность хирургов без внимания. На операцию и восстановление после нее женщина потратила почти 3 млн рублей.

- Я писала письма с претензиями к клинике. Настаиваю на возмещении за нанесенный вред моему здоровью и хочу привлечь к ответственности хирурга, который допустил ошибку. Он до сих пор работает в клинике. Представляете, сколько таких случаев может быть? – удивляется Владислава.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хирургов екатеринбургского Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В.Нудельмана. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правда, Владислава опасается: клиника повлияет на ход следствия. С этими переживаниями она и пришла 4 июня на прием к депутату Госдумы от Самарской области Александру Хинштейну.

- Мне так и не назначили судмедэкспертизу. Уже сколько времени прошло? Я боюсь, что дело замнут, - переживает женщина. - Клиника всех подкупает. Уголовное дело завели с четвертого раза. Вдруг экспертизу подделают? Надеюсь, Хинштейн меня возьмет под защиту.

Версия для печати

Новости

Назад. 07 июня 2019
В п. Смышляевка утонул 28-летний мужчина
В ДТП в Красноярском районе погибли три человека
"Ростелеком" прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
Жительница Самары начала гнить заживо после пластической операции

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Энергетики проведут корректировку оплаты тепла для тольяттинцев

Жители Тольятти и Самары увидят в своих квитанциях за коммунальные услуги за май корректировку оплаты за тепло и горячую воду, полученные в 2018 году. Такие платежки получат собственники жилья, чьи дома оснащены общедомовыми приборами учета, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».

Он и она