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Топ-менеджеры "Балтики" и Carlsberg Group приняли участие в утреннем забеге на ПМЭФ-2019

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Программа Петербургского международного экономического форума открылась 6 июня традиционным забегом "ROSCONGRESS SPIEF RACE". Вместе с другими участниками форума по дистанции в 5 километров пробежал новый президент пивоваренной компании "Балтика" и исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн, президент Carlsberg Group Кеес "т Харт, вице-президент Carlsberg Group по корпоративным отношениям Андерс Беринг и старший директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам пивоваренной компании "Балтика" Елена Вольгушева.

Утренний забег успел стать хорошей традицией форума, его участники имеют возможность не только увидеть знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга в уникальной обстановке, но и расширить деловые контакты в неформальной обстановке и зарядиться энергией перед насыщенной деловой программой. В этом году маршрут забега стартовал на Исаакиевской площади и прошел через исторический центр Санкт-Петербурга по Невскому проспекту, Марсовому полю и Дворцовой набережной. Организаторами забега выступили Фонд "Росконгресс" и сеть фитнес-клубов "World Class".

Ларс Леманн, президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

"Это мой первый форум в качестве президента компании "Балтика", и я был приятно удивлен, что помимо деловых мероприятий есть возможность принять участие в спортивной программе. Как человек, недавно переехавший в Санкт-Петербург, я получил огромное удовольствие от маршрута забега — это действительно исключительная возможность пробежать по практически пустому центру города и насладиться потрясающими видами. Мы в компании "Балтика" хотим мотивировать как можно больше людей заниматься спортом, а наше безалкогольное пиво отлично сочетается со здоровым образом жизни".

На протяжении уже нескольких лет "Балтика" поддерживает спортивные марафоны по всей России. Так, в 2018 году участники 11 марафонов и 1 велогонки могли восстановить силы с помощью безалкогольного пива "Балтика 0". Спортсмены во всем мире делают выбор в его пользу, потому что безалкогольное пиво прекрасно сочетается с активным образом жизни и помогает восстанавливаться после физических нагрузок. В России такая практика только начинает развиваться, и "Балтика 0" находится в авангарде движения, поддерживая крупные беговые события.

Елена Вольгушева, директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"После забега организму хочется не воды, а газированного напитка, это я могу сказать как любитель спорта, который занимается бегом уже более 10 лет. Благодаря своей работе я много путешествую и могу отметить, что компании производители безалкогольных сортов пива поддерживают марафоны по всему миру. "Балтика" также следует международному опыту, поддерживая крупные спортивные мероприятия. Учитывая развивающийся в нашей стране тренд на здоровый образ жизни, в целом мы оцениваем перспективы рынка безалкогольного пива довольно оптимистично и надеемся, что рост безалкогольного сегмента будет только продолжаться".

Также в рамках ПМЭФ-2019 вице-президент Carlsberg Group по корпоративным отношениям Андерс Беринг примет участие в сессии "Курс на здоровый образ жизни: начало координат на пути к национальным целям". Г-н Беринг поделится информацией о том, как растущий интерес потребителей к здоровому образу жизни меняет портфель брендов Группы и как компания намерена участвовать в снижении рисков вредного потребления алкоголя, что является одной из задач федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Вице-президент Carlsberg Group также расскажет о стратегических целях и инициативах Компании до 2030 года, которые направлены на сохранение здоровья и поддержание благополучия сотрудников и потребителей.

Компания "Балтика" заинтересована в сотрудничестве с органами государственной власти и другими стейкхолдерами, и готова вносить свой вклад в снижение вредного потребления алкоголя, профилактику факторов риска и формирование приверженности населения здоровому образу жизни.

Выпуск и широкое продвижение безалкогольного пива является частью стратегической цели компании НОЛЬ безответственного потребления. В 2019 году "Балтика" расширила количество площадок, способных производить безалкогольные сорта пива, с 4 до 6, добавив к существующим площадки в Новосибирске и Ярославле. В целом мощности компании по производству безалкогольного пива после этого составят 1,8 млн гектолитров в год. Суммарные инвестиции в установку двух безалкогольных линий в Ярославле и Новосибирске составили 80 млн рублей. При этом в течение последних 10 лет компания инвестировала 1,15 млрд рублей в оборудование и маркетинговую поддержку безалкогольного пива.

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Новости

Назад. 06 июня 2019
Топ-менеджеры "Балтики" и Carlsberg Group приняли участие в утреннем забеге на ПМЭФ-2019
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