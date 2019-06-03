В центре Самары мотоциклист насмерть сбил пешехода

03.06.2019 11:38 Читали 7

23-летний парень на "Ямахе" с 21-летней девушкой на заднем сиденье ехал по ул. Куйбышева от Ленинградской в сторону Некрасовской.

В это время житель одного из соседних домов как раз переходил дорогу, не замечая двухколесного транспортного средства. Мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте, несмотря на то, что неподалеку находилась регулируемая зебра.



От удара пешехода отбросило на противоположную сторону дороги, прямо под колеса паркующегося Opel Combo. 52-летний водитель иномарки не успел понять, что сзади оказался человек.



В это время мотоцикл врезался в Mitsubishi Lancer, стоявший у правой обочины. Байк опрокинулся, молодые люди оказались на земле. И парень, и девушка были в шлемах. Однако травмы, полученные во время аварии, оказались достаточно серьезными. Оба в тяжелом состоянии госпитализированы.

Сообщается, что 34-летний пешеход скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Начата проверка, уточнили в областном главке.