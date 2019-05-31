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Промсвязьбанк и GetStar запустили сервис по предоставлению коротких номеров клиентам МСБ

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Промсвязьбанк и GetStar, первый в России провайдер телефонных номеров Star Number, запустили совместный проект по предоставлению клиентам банка сегмента МСБ коротких, запоминающихся номеров со звездочкой. Соответствующее соглашение подписали директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин и генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

Star Number - это сервис с использованием коротких телефонных номеров, всего от двух до четырех цифр, начинающихся со знака *. С учетом номерной емкости на всю Россию приходится не более 10 тыс. коротких номеров. Принцип работы сервиса выстроен следующим образом: при звонке на Star Number происходит прямая переадресация на существующий номер компании или на существующую виртуальную АТС. Сервис работает на сетях операторов "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2.

В рамках партнерства только предприятия МСБ, имеющие действующий счет в Промсвязьбанке, могут получить сервис от GetStar на специальных условиях: до конца 2019 года стоимость подключения и ежемесячная абонентская плата за стандартный номер составит всего 1 рубль.

Основные преимущества номеров со звездочкой - это их простота в наборе и запоминании. Помимо этого, звонки на них бесплатны для звонящего. Номера используются в рекламе и значительно повышают эффективность маркетинговых кампаний, цифровые комбинации могут стать частью бренда компаний, работающих с широким рядом потребителей, - например, сервисов такси, медицинских компаний, различных торговых предприятий, девелоперов. Масштаб бизнеса не имеет значения: номера могут быть использованы как в крупном бизнесе (так, короткие номера используют такие компании, как авиакомпания "Аэрофлот", ритейлер "Метро", ритейлер "Mercury" и другие) для приема звонков на "горячую линию", так и в маленьком салоне красоты.

"Эффективная коммуникация с конечным потребителем одинаково важна как для крупных корпоративных клиентов, так и для предприятий среднего и малого бизнеса. Небольшим компаниям зачастую труднее выделиться среди конкурентов, поэтому им необходимо использовать все возможные инструменты и каналы коммуникации, чтобы быть на связи со своими клиентами, - рассказывает директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. - По нашим ожиданиям, большая часть емкости коротких номеров со звездочкой будет распределена именно среди наших клиентов. Предварительно банк получил уже более 100 заявок на подключение от малого бизнеса из разных городов, в том числе из Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова и других".

"Мы уверены в успехе нашего проекта с ПСБ. Такой бизнес-инструмент, как короткие номера со звездочкой, поможет клиентам выделиться среди конкурентов. Раньше они были привилегией узкого круга крупных компаний в России, однако наше сотрудничество позволит сделать короткие номера доступными и представителям малого и среднего бизнеса", - говорит генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

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Назад. 31 мая 2019
Промсвязьбанк и GetStar запустили сервис по предоставлению коротких номеров клиентам МСБ
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