Клиенты Промсвязьбанка могут бесплатно получать электронные счета-фактуры

31.05.2019 14:58 Читали 9

Промсвязьбанк упростил ведение документооборота для обсуживающихся в банке ИП и юридических лиц. Теперь клиенты банка могут получать электронные счета-фактуры через оператора электронного документооборота СКБ Контур и его сервис Диадок.

Получение счетов-фактур в Диадоке для клиентов Промсвязьбанка является бесплатным.

Электронный документооборот позволяет бесперебойно и оперативно доставлять счета-фактуры конечным получателям, решает проблему длительного хранения документов в организации, упрощает взаимодействие с налоговой инспекцией в части представления документов при поступлении запросов и проведении проверок. Электронный документ всегда доступен для просмотра онлайн из любой точки мира. В 2019 году Промсвязьбанк планирует отправить до 10 тыс. счетов-фактур своим клиентам.

"Согласно законодательству, электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью приравниваются к их бумажных аналогам и не требуют дублирования в виде копий на бумажном носителе. Все больше российских компаний переводят свои документы в электронный вид, это — система непрерывных улучшений в рамках современных технологий и трендов бизнес-рынка. Электронный обмен данными позволит значительно упростить предпринимателям процесс ведения бизнеса, что является для Промсвязьбанка одной из стратегических задач", — говорит директор дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Борис Ярышевский.

"Использование безбумажных технологий становится необходимостью в условиях развития цифровой среды в стране. При переходе на электронный документооборот организации стремятся максимально автоматизировать обработку документов. Поэтому наш сервис предлагает решения для всего жизненного цикла документов разных типов. Диадок гарантирует надежность передачи электронных документов и обеспечивает их бессрочное хранение", — прокомментировал Антон Малухин, руководитель группы по работе с корпоративными клиентами СКБ Контур.