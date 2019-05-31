«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

31.05.2019 09:05 Читали 9

На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, агрессивная женщина шла по улице Ярмарочной по направлению к Садовой, держа перед собой на вытянутой руке пистолет и стреляла по собакам и прохожим. Говорят, она направлялась к дому Дяди Вовы - Владимира Шумилина, зоозащитника и любителя собак, участника громкого скандала со стрельбой на Ярмарочной, который случился этой зимой. Но его животные были во дворе, и дама двинулась дальше. На пути ей попалась Екатерина Яндукова со своими питомцами.

- Размахивая пистолетом, она начала угрожать и орать, что выстрелит в моих собак! Хочу заметить, что мои собаки были на поводке, и никакой агрессии не проявляли! Увидев от меня отпор, она пошла дальше. Дошла до улицы Ленинской и начала стрелять по идущим по другую сторону улицы владельцам и их собакам. Слава Богу, конечно, не попала, так как эта дама была пьяна, - говорит Екатерина.