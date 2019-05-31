В Самаре запретят стоянку машин на Ново-Садовой

31.05.2019 09:02 Читали 7

Постоянные ограничения будут действовать на 50-метровом участке от Осипенко в направлении Невской.

Об изменениях в схемах парковки транспортных средств сегодня, 30 мая, сообщил региональный Минтранс. Известно, что новые правила начнут применяться с 20 июня. Таким образом планируется упростить движение общественного транспорта и остальных машин по Ново-Садовой.



Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям. Сообщается, что на указанном участке следить за соблюдением новых правил будут эвакуаторы. Транспорт нарушителей отправят на штрафстоянки.