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В Самаре запретят стоянку машин на Ново-Садовой

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Постоянные ограничения будут действовать на 50-метровом участке от Осипенко в направлении Невской.

Об изменениях в схемах парковки транспортных средств сегодня, 30 мая, сообщил региональный Минтранс. Известно, что новые правила начнут применяться с 20 июня. Таким образом планируется упростить движение общественного транспорта и остальных машин по Ново-Садовой. 

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям. Сообщается, что на указанном участке следить за соблюдением новых правил будут эвакуаторы. Транспорт нарушителей отправят на штрафстоянки. 

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Новости

Назад. 31 мая 2019
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