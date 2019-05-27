"Крылья Советов" потерпели разгромное поражение от ЦСКА

27.05.2019 12:54 Читали 4

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Москве потерпели разгромное поражение от ЦСКА - 0:6.

Дубль у хозяев оформил Федор Чалов, который с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2018/2019.

Еще по одному голу в составе ЦСКА забили Бийол, Магнуссон, Сигурдссон и Обляков.

Отметим, что на 63-й минуте в составе самарцев на поле появился Геннадий Киселев, для которого эта встреча стала дебютной в основном составе "Крыльев".

Таким образом, по итогам чемпионата РПЛ самарская команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице и теперь сыграет в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Соперником команды Миодрага Божовича по "стыкам" будет "Нижний Новгород", который финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге.

Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится в четверг, 30 мая, на поле соперника. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.