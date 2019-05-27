На р. Самара утонул мужчина

В 11:55 водолазный отдяд ПСО СН отправились к месту происшествия.
В 13:40 погибший был обнаружен на глубине 2,5 метра в 4 метрах от берега.
Утонувшего передали сотрудникам полиции, выяснением обстоятельств занимается следствие.
По заявлению сотрудников МВД в п. Шмидта на Тоцком пляже р. Самара проводились водолазные работы по поиску утонувшего на кануне 32-летнего мужчины.
В 11:55 водолазный отдяд ПСО СН отправились к месту происшествия.
В 13:40 погибший был обнаружен на глубине 2,5 метра в 4 метрах от берега.
Утонувшего передали сотрудникам полиции, выяснением обстоятельств занимается следствие.