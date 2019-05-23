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Ипотека Промсвязьбанка стала доступна на сайте cian.ru

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Промсвязьбанк и ЦИАН в рамках совместного проекта реализовали сервис по выбору и приобретению недвижимости с привлечением ипотеки ПСБ на сайте cian.ru. Теперь при выборе понравившегося объекта на сайте cian.ru можно сделать расчет ипотеки от ПСБ и сразу подать заявку на кредит. Для пользователей сайта cian.ru ПСБ предлагает особые условия по ставкам — от 9,8% на покупку квартир на первичном рынке и от 10,2% для недвижимости на вторичном рынке.

ПСБ также стал партнером ЦИАН по услуге "Ипотечный контроффер": если у клиента уже есть решение по ипотеке в любом банке, он может проверить, не получит ли он лучшие условия в ПСБ. Таким образом, можно снизить ставку в среднем на 0,5 процентных пункта.

"Мы рады предложить пользователям ЦИАН возможность оперативно рассчитать ипотеку от ПСБ и оформить заявку на кредит для покупки понравившегося объекта, — отмечает начальник правления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. — Благодаря сервису ЦИАН клиент может значительно сэкономить время на подготовку к оформлению кредита для покупки желанной квартиры, а также оформить ипотечный кредит на более выгодных условиях".

"С ПСБ у нас сложилось высокое качество партнерского диалога — это способствует появлению у аудитории ЦИАН интересных банковских предложений. Важно отметить, что мы достаточно быстро запустили эти два проекта и не планируем останавливаться только на них. У Промсвязьбанка хороший ипотечный продукт, не так много банков способны предложить ставку ниже рыночной на 0,5 процентных пункта без переплат и скрытых комиссий. Уверен, что 12-миллионная аудитория ЦИАН оценит эти преимущества", — прокомментировал Дмитрий Камалдынов, директор бизнес-юнита "ЦИАН. Финансы".

ПСБ постоянно совершенствует цифровые сервисы в ипотечном кредитовании. В 2018 году запущен специальный сервис ПСБ-оценка, который позволяет заказать оценку недвижимости и получить отчет онлайн. В апреле 2019 года для заемщиков по военной ипотеке реализована возможность онлайн-страхования. Банк предлагает широкий спектр ипотечных возможностей — кредиты на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке, в том числе апартаментов и загородной недвижимости. Ознакомиться с ипотечными программами ПСБ вы можете на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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Новости

Назад. 23 мая 2019
Ипотека Промсвязьбанка стала доступна на сайте cian.ru

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