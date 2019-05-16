"Балтика-Самара" варит пиво из ячменя самарских производителей

Развитием агропроекта по обеспечению пивоваренным ячменем производственных площадок Восточной Европы занимается компания Carlsberg Eastern Europe, которая, как и "Балтика", входит в состав Carlsberg Group на российском рынке. Также в задачи компании входит управление поставками солода и других зерновых на заводы — в 2018 году она полностью покрыла за счет российского солода нужды "Балтики" и пивоварен Carlsberg Group в Азербайджане, а также частично в Казахстане.
Еще одно направление работы Carlsberg Eastern Europe — развитие производства сортов ячменя, создаваемых специалистами селекционного центра Carlsberg в Копенгагене. Так, теперь на полях фермерских хозяйств, задействованных в агропроекте, будет выращиваться инновационный сорт "Цитра", благодаря которому удалось улучшить качество продукции, повысить стабильность ароматики и вкуса. Тестирование "Цитры" на агрономические характеристики велось в течение двух лет, и в 2019 году было решено включить этот сорт ячменя в Государственный реестр селекционных достижений наряду с уже представленными в нем сортами Carlsberg — "Чилл" (Chill), "Черио" (Cheerio) и "Чарльз" (Charles).
На текущий момент Carlsberg Eastern Europе — один из крупнейших производителей пивоваренного солода в стране. Компания сотрудничает с 84 современными сельхозпредприятиями в 12 регионах России, способствуя развитию сельского хозяйства по всей стране, от центральных регионов до Дальнего Востока. Качество ячменя контролируется на всех этапах выращивания — от посадки семян до сбора урожая. В Тульской и Ярославской областях работают собственные солодовни компании, где из ячменя производят готовый солод, который поступает на восточноевропейские заводы Carlsberg Group.
В Поволжье работа с производителями сырья только начинается. Если до недавнего времени Самарский филиал "Балтики" закупал ячмень в Тульской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Владимирской и Ивановской областях, то теперь потребности производства полностью удовлетворяют местные поставщики. Первым участником агропроекта в Самарской области стала "Октябрьская хлебная база", которая приобретает ячмень у региональных сельхозпроизводителей и поставляет Carlsberg Eastern Europe.
"В сотрудничестве с "Балтикой" и местными производителями мы внедряем современные сорта пивоваренного ячменя европейской селекции на территории Самарской и Ульяновской областей. Лаборатория базы оснащена современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Контроль качества ячменя при хранении и отгрузке выполняется совместно со специалистами компании "Балтика". Наша стратегическая задача в Поволжье — ежегодно увеличивать масштабы работы с "Балтикой" со строгим соблюдением высоких стандартов качества, заданных компанией", — рассказывает генеральный директор АО "Октябрьская Хлебная База" Александр Чирков.
Как отметил директор филиала "Балтика-Самара" Сергей Щекин, сотрудничество с местными сельхозпроизводителями позволяет компании снижать зависимость от импорта и оптимизировать расходы на логистику. Сельхозпредприятия в свою очередь получают доступ к крупному рынку сбыта, а местное сельское хозяйство в целом — стимул для роста.
Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара" — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал "Балтика-Самара" выпускает 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок: "Балтика № 3", "Балтика № 7", "Балтика № 9", "Балтика 0", "Балтика Кулер", "Жатецкий Гусь", "Арсенальное Крепкое", "Ярпиво", "Большая кружка", "Жигулевское", "Горьковское", "Уральский Мастер", "Свердловское", "Sarbast", "Легенда", "Tuborg", "Carlsberg" и региональный бренд "Самара". Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т. д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т. д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т. д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей.