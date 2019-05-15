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Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

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Серийный убийца, отбывающий пожизненный срок, не боится рассказывать о новых эпизодах.

Садисту, насильнику и педофилу Олегу Рылькову предъявлены обвинения в четырех новых убийствах, двое из погибших - дети. Убийца был арестован в 1997 году и получил пожизненный срок по причине моратория на смертную казнь. До недавнего времени официально считалось, что он изнасиловал как минимум 37 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 13 лет и убил четырех человек, трое из которых были детьми.

Когда Рылькову становится скучно сидеть в тюрьме особого режима в Соль-Илецке, он сознается в новых эпизодах, в процессе расследования которых его вывозят на места совершения преступлений. Маньяк ничем не рискует - больше пожизненного срока ему уже не дадут, пишет «Самарское обозрение».

Среди жертв, о которых стало известно недавно, восьмилетняя девочка из села Борское. В июне 1997 года Рыльков изнасиловал ее на берегу реки, затем убил ножом, тело расчленил и выкинул останки в мусорный бак. В августе 1994 года в лесу в Тольятти Рыльков изнасиловал и задушил 14-летнюю девочку. Две другие жертвы - взрослые женщины в возрасте 31 и 41 года.

По итогам признаний Рылькова возобновлены уголовные дела, возбужденные более 20 лет назад.

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Назад. 15 мая 2019 Вперед.
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