В Самаре при пожаре в автосервисе огонь повредил три автомобиля

Огонь охватил 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В чрезвычайной службе уточнили, что пострадавших нет. Но огонь повредил три автомобиля: Mitsubishi, Kia и микроавтобус Hyundai.
Пожар удалось локализовать в 17:41.
В воскресенье, 12 мая, около 17:20, начался пожар в автосервисе в Буянском переулке, 24. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Огонь охватил 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В чрезвычайной службе уточнили, что пострадавших нет. Но огонь повредил три автомобиля: Mitsubishi, Kia и микроавтобус Hyundai.
Пожар удалось локализовать в 17:41.