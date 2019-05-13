В Самаре при пожаре в автосервисе огонь повредил три автомобиля

13.05.2019 12:33 Читали 3

В воскресенье, 12 мая, около 17:20, начался пожар в автосервисе в Буянском переулке, 24. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.