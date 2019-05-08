"Ростелеком" организовал бесплатный Wi-Fi у "Скамьи связистов" в Самаре

08.05.2019 17:03 Читали 10

"Ростелеком" организовал точку бесплатного беспроводного доступа в интернет у арт-объекта, который связисты региона подарили Самаре на день Радио. "Скамья связистов" установлена перед офисом компании по адресу ул. Красноармейская, 17.

"Арт-объект расположен в тени деревьев у фонтана. Очень немногие знают, что во времена Великой Отечественной войны этот фонтан выполнял не декоративную, а техническую функцию: охлаждал оборудование, которое располагалось в Доме связи. Для нас это знаковое место. Поэтому мы приняли решение сделать его еще более комфортным. Точка Wi-Fi — доступа, которую установили наши специалисты, обладает высокой пропускной способностью, поэтому скорость соединения будет оставаться стабильной даже при большом скоплении людей", - говорит Владимир Басков, директор Самарского филиала компании "Ростелеком".

Теперь на стилизованной под радиолу скамье жители и гости города могут не только сделать красивые селфи, назначить свидание или просто отдохнуть, но и выйти в сеть, пообщаться с друзьями в виртуальной реальности, отправить фотографии, написать письмо.

Андрей Воронцов, пользователь: "Я живу в Москве, в Самару приехал по работе, в командировку. Увидел необычную скамейку у фонтана, решил сфотографировать ее, а тут еще оказалось, что здесь есть бесплатный Wi-Fi. Я уже позвонил домой через мессенджер, отправил жене фотографии с этой скамьи, почту проверил. Я считаю, что это отличная идея и такие места очень украшают город".

Для того чтобы уберечь объект от вандалов, "Ростелеком" установил в сквере круглосуточное видеонаблюдение.