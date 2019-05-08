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В Самаре вновь продают бесплатные билеты на Парад Победы 9 мая

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В Самаре вновь активизировались люди, желающие подзаработать на праздновании Дня Победы.

9 мая на площади имени В. В. Куйбышева проходит военный парад. Пускают на него только по пригласительным билетам, которые бесплатно распространяются через советы ветеранов, профсоюзы и другие общественные организации.

Но спекулянты размещают в интернете объявления по продаже. Такие объявления появились и в этом году. Продавцы предлагают приобрести два пригласительных на парад за 2,5 тысячи рублей и три билета за 7 тысяч рублей.

"Продаю 3 билета, на парад 9 мая. Цена 7000 за все. Продаю по той причине, что сам покупал за эту сумму, изменились обстоятельства. В связи с тем, что билеты официально не продаются, то вы переводите деньги на карту, как они поступают, я отправляю конверт с билетами с такси по указанному вами адресу", — говорится в одном из объявлений.

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Новости

Назад. 08 мая 2019
В Самаре вновь продают бесплатные билеты на Парад Победы 9 мая
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