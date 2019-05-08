Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов выбыл до конца сезона

08.05.2019 10:20 Читали 8

Директор по развитию ФК "Крылья Советов" Александр Шикунов сообщил "Спорт-Экспресс", что полузащитник Александр Самедов больше не выйдет на поле в этом сезоне.

34-летний спортсмен получил повреждение в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1) и был заменен.

"Сегодня в Москве Самедов прошел МРТ, у него повреждение задней поверхности бедра. Александру нужно 20 дней на восстановление. К сожалению, он не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона", - уточнил Шикунов.

Также он рассказал о состоянии здоровья 26-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе, который арендован у "Спартака". У спортсмена небольшие проблемы с коленом. "И сам футболист, и мы очень надеемся, что он успеет восстановиться к игре с "Ахматом". До матча еще есть три дня", - добавил директор по развитию.

На вопрос, сыграет ли Ананидзе со "Спартаком" в предпоследнем туре, Шикунов ответил: в арендном соглашении прописано, что Джано не может играть против "Спартака". То же относится и к Артему Тимофееву.