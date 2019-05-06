Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

06.05.2019 11:41 Читали 6

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.

Моисеев сначала пытался открыть дверь за задней части воздушного судна, но у него не вышло. Его коллеги в это время помогали людям спуститься по надувному трапу через переднюю дверь. Моисеев предпринял еще одну попытку открыть дополнительный выход. После неудачи он начал помогать пассажирам и оставался в самолете до последнего момента. Источники сообщили, что Моисееву не удалось выжить, передает ТАСС.

Однако вскоре появились сообщения о том, что Моисеев всё-таки спасся во время ЧП. В соцсетях рассказали, ссылаясь на сестру Моисеева, что тот ранен и доставлен в больницу, пишет "Царьград". Впоследствии появилась информация о том, что якобы все члены экипажа живы. Но в опубликованных "Аэрофлотом" списках погибших фигурирует "член экипажа самолета". По всей видимости, это и есть погибший Моисеев.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки самолета с полными топливными баками стала молния. Но это не единственная версия случившегося, которая рассматривается в настоящее время следователями.