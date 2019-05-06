На станции метро "Московская" произошло задымление

06.05.2019 12:38 Читали 5

О ЧП на станции метро "Московская" сообщили жители Самары в социальных сетях в воскресенье, 5 мая. Несколько проезжавших по Московскому шоссе пожарных расчетов запечатлели водители около 23:30.

Сообщается, что произошло задымление в районе рельсов, когда станция уже готовилась к закрытию. Очевидцы рассказывают, что в момент ЧП внутри находилось 10-15 человек. Причиной задымления стало замыкание контактного рельса.



Информацию подтвердили в городском Департаменте транспорта. "В 23:15 произошло короткое замыкание в тяговой сети по причине пробоя изоляции узла контактного рельса, - сработало автоматическое отключение питания участка. Проведены восстановительные работы. Станция работает в штатном режиме с 6:00", - сообщает ведомство в своем аккаунте в твиттере.



Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области со станции было эвакуировано 15 человек персонала. Обошлось без пострадавших. ЧП был присвоен второй номер сложности. На месте работали 25 человек и 8 единиц спецтехники, пишет ГТРК "Самара".