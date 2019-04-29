В Приволжском районе в Волге нашли тело мужчины

На место происшествия выезжали четыре спасателя на одном спецавтомобиле.
Официальных данных о том, что случилось с мужчиной сейчас нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В воскресенье, 28 апреля, в 12:40, сызранские спасатели вытащили из реки Волга, в районе с. Нижнее Печерское, тело 58-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выезжали четыре спасателя на одном спецавтомобиле.
Официальных данных о том, что случилось с мужчиной сейчас нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.