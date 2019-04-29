"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 2:4

29.04.2019 09:40 Читали 8

В матче 26-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили лидеру чемпионата - местному "Зениту" - 2:4.

Первый тайм оказался очень богатым на забитые мячи. К 35-й минуте хозяева поля уверенно вели со счетом 3:0. У "Зенита" дубль оформил один из лучших бомбардиров РПЛ Сердар Азмун, который дважды расстрелял ворота Сергея Рыжикова после прострелов с левого фланга. Третий гол самарцы пропустили от Артема Дзюбы. Нападающий сборной России мощно пробил с острого угла, мяч попал в Тараса Бурлака и вошел в ворота.

"Крылья" смогли провести две голевые атаки под занавес тайма. На 40-й минуте Рамиль Шейдаев сделал прострел вдоль ворот, а Денис Ткачук в падении переправил снаряд в сетку - 1:3. Через пять минут Ткачук оформил дубль. Голкипер "Зенита" Лунев ничего не смог поделать с мощным ударом полузащитника "Крыльев" метров с 10.

После перерыва на поле "Газпром Арены" обошлось без обилия голов. Самарцы доигрывали встречу вдесятером. На 78-й минуте у нашей команды вторую желтую карточку получил Рамиль Шейдаев.

Окончательный результат встречи был установлен на 90-й минуте. Дзюба вывел на ударную позицию Смольникова, который спокойно поразил ворота - 4:2 в пользу "Зенита".

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 мая. На "Самара Арене" самарцы сыграют с "Уфой". Начало встречи - в 15:00.