Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

26.04.2019 11:19 Читали 24

С самого утра 23 апреля вокруг главного самарского стадиона "Самара Арена" бурлит активная жизнь. Бодрые, оживленные группы людей вооружаются граблями, лопатами, мешками для мусора и с хорошим настроением отправляются на охоту за пластиковыми бутылками, обрывками бумаги, упаковки, прошлогодними листьями и другими подобными "сокровищами". Экологическая игра-квест собрала под своим флагом команды волонтеров предприятий — участников Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).

Председатель регионального отделения НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова отмечает, что корпоративное волонтерство в последнее время развивается буквально семимильными шагами.

"В условиях ограниченных ресурсов компаниям необходимо объединять усилия, чтобы получить больший эффект от социальных проектов, — уверена Анна Бушлякова. — Национальный совет по корпоративному волонтерству существует уже пять лет. А в ноябре 2018 года наша компания стала инициатором создания самарского регионального представительства НСКВ, и сегодня в состав его входят 13 компаний и организаций. Это наша первая совместная акция, и она свидетельствует: принципы устойчивого развития, ответственности бизнеса по отношению к экологии — это сегодня приоритет и для бизнес-сообщества, и для власти региона. В НСКВ мы курируем работу 9 из 15 региональных представительств, так как за годы работы накопили большой опыт в реализации социальных проектов и развитии корпоративного волонтерства. Только в прошлом году сотрудники нашей компании организовали и приняли участие в 15 экологических акциях в 10 городах России. И этим опытом мы готовы делиться с социально ответственным бизнесом".

По ее словам, один из главных результатов работы НСКВ — именно в распространении лучших практик, в возможности компаний делиться опытом, в том числе и со средними и малыми предприятиями.

"Развитие корпоративного волонтерства очень тесно связано с атмосферой внутри компании. Если есть взаимопонимание между руководством и сотрудниками, если заявленные ценности люди воспринимают как свои, их не надо уговаривать приходить на акцию, они сами этого хотят", — уверена Анна Бушлякова.

Яркий пример — семья Логиновых. Начальник управления бизнесом на территории региона "Филип Моррис Интернэшнл" Антон Логинов вышел на весеннюю уборку не один, а с семьей. Жена Оксана и пятилетняя дочка Юлиана тоже решили внести свой вклад в дело преображения любимого города.

"Самара за последние несколько лет сильно изменилась в хорошую сторону, и мы тоже всей семьей решили помочь ей стать еще чище и уютнее не только для жителей, но и для гостей города", — поделился Антон.

Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Юлия Николаева подчеркнула, что хотя корпоративное волонтерство — направление в нашем регионе достаточно молодое, оно уже успело показать свою значимость: "Эта инициатива "Филип Моррис" очень важна, она собрала вместе тех людей, которым небезразлична экология, небезразлично благоустройство города. У организаций традиционно большой человеческий, финансовый ресурс, и когда мы развиваем социальное направление, это важно и для самих предприятий, и для получателей социальных услуг. "Самара Арену" в качестве площадки выбрали не случайно: это значимый объект для всего региона. Стадион притягивает жителей города, и эта акция позволит сделать территорию чистой и красивой. При этом наша цель — не только прибраться, но и привлечь внимание к вопросам экологии и благоустройства".

На уборку обширной территории бывшего Радиоцентра вышли сотрудники филиала "Филип Моррис Интернэшнл" в России, Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, компаний Danone, Coca-Cola HBC Россия, "Балтика", Самарского государственного технического университета, агентства коммуникаций "ПРАТОН". Мероприятие поддерживают компания "Нестле" и один из крупнейших благотворительных фондов страны — "Русфонд". Перед началом акции под общие аплодисменты вручают свидетельства новым участникам НСКВ — Куйбышевской железной дороге (ОАО "РЖД"), общественной организации "Экологический контроль Самарской области" и компании "Северный Альянс" — и волонтеры расходятся по обширной территории. Им предстоит увлекательный квест — не просто убраться, но и правильно рассортировать мусор и получить за свои находки призовые очки. Ведущий напоминает, что пластик можно отправить на вторичную переработку, поэтому за него будет начисляться больше баллов. Дополнительные очки можно получить и за необычный мусор. Выслушав последние наставления, волонтеры отправляются на свои участки.

Команда "Coca-Cola HBC Россия" поверх корпоративных красных маек одета в зеленые жилеты. В компании это отличительный признак волонтера, принимающего участие в экологических акциях. Всего же в различных добровольческих проектах здесь участвует почти 90% работников предприятия. Специалист отдела внешних связей Анна Акимова рассказывает, что каждый сотрудник имеет право четыре раза в год выступать в качестве волонтера в рабочее время на разных мероприятиях.

"Это наша корпоративная культура. У нас очень много программ, куда привлекают волонтеров — это и выезды в детские дома, и программа по раздельному сбору "Разделяй с нами" и многие другие. Мы с удовольствием принимаем участие как во внешних операциях, например, в этой экологической акции, так и во внутренних корпоративных добровольческих проектах, проводим экоуроки, выходим убирать берег Волги, пропагандируем здоровый образ жизни. И экология — одно из важнейших для нас направлений", — отметила Анна.

Активисты "Экологического контроля Самарской области" узнали про акцию от своих давних партнеров — компании Danone. Председатель организации Николай Вашуркин рассказывает, что акции у волонтеров проходят практически каждый день. Это и совместные мероприятия с учебными заведениями, и постоянные проекты, например, "Техника, сдавайся!". Под таким призывом добровольцы принимают в утилизацию старую сломанную технику от населения.

"Корпоративное волонтерство — это очень интересное направление. С прошлого года мы активно работаем со многими участниками сегодняшней акции, проводим совместные проекты по водоохране, очистке и посадке лесов. Самое главное, наверное — это то, что у людей есть желание и добрая воля к участию в таких проектах. Никто никого не заставляет, люди сами хотят заботиться об окружающей среде, в обществе сформировался запрос на экологичность. И это очень важно", — считает Николай Вашуркин.

В компании Danone корпоративное волонтерство в последние годы стало настоящим серьезным трендом.

"Много лет назад один из руководителей сказал, что компания не может быть социально успешной, если она находится в пустыне. Если мы работаем в городе, в поселке, в стране, то нужно преображать к лучшему мир вокруг себя. Нельзя выпускать хорошую продукцию и тут же выходить мусорить на улице", — рассказывает менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям региона Центр компании Danone Россия Татьяна Голуб.

Каждый год весной в Danone проходит месяц добрых дел, в котором участвуют сотрудники во всех городах. Кто-то убирается, кто-то идет сдавать кровь, кто-то едет помогать ветеранам. Самарское подразделение шефствует над детским домом, и сотрудники в ближайшие дни отправятся туда помогать — красить, сажать деревья и цветы.

Татьяна Голуб приехала на "Самара Арену" вместе с сыном. "Важно с самого раннего возраста приучать детей к тому, что приносит пользу окружающей среде. Тем более, когда такая увлекательная игровая форма экологического квеста!", — говорит она.

К слову, "улов" у команды и правда получился неплохой: кроме банальных бутылок и бумажек волонтеры отыскали и собрали старые сломанные грабли, кусочки металлолома, детали промышленного мусора и даже элементы дорожного знака!

На соседнем участке вовсю ведут охоту за мусором пивовары компании "Балтика". Специалист по корпоративным коммуникациям Наталья Ржевская объясняет, что это не просто разовая акция.

"Мы действуем в рамках нашей программы "Четыре нуля — вместе для будущего". Ее цели, в том числе — снизить потери воды на производстве, сократить углеродный след от деятельности пивоварен и от упаковки продукции, принести максимальную пользу обществу. Приятно, что такие же цели есть и у других крупных компаний. И очень здорово, что НСКВ позволяет нам двигаться вместе и вносить максимальный вклад в решение важных экологических задач. Сегодня наша цель не столько собрать максимальное количество мусора, сколько привлечь максимальное внимание к проблеме сбора и сортировке отходов. Важно понимать, что каждый из нас может внести свой вклад в снижение углеродного следа, а большая часть нашего мусорного мешка может пойти на переработку и получить вторую жизнь", — говорит Наталья Ржевская.

И это не просто слова. "Балтика" ведет масштабную экологическую политику — от сортировки мусора и отходов производства до перехода на новые технологии упаковки, которые позволяют обходиться без полиэтилена. А еще сотрудники компании установили уже более 9 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора!

Новый участник регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству — ООО "Северный Альянс" — профессионально занимается утилизацией отходов 104 класса опасности, так что тема заботы об окружающей среде для этих ребят не только хобби, но и работа.

"Сегодня на акцию вышло 15 наших сотрудников, все с удовольствием откликнулись на такую инициативу. Мы часто участвуем в подобных мероприятиях, очищаем леса и волжский берег", — рассказала генеральный директор ООО "Северный Альянс" Елена Андреева.

Еще один новичок в НСКВ — железнодорожники. "Куйбышевская железная дорога" с удовольствием присоединилась к экологическому волонтерству. Начальник сектора реализации молодежной политики КбшЖД Татьяна Поляева признается: хоть у компании и активно развивается собственное направление корпоративного волонтерства, ей интересно не только реализовывать свои практики, но и перенимать лучший опыт других.

"НСКВ — это классная коммуникационная площадка, где можно обмениваться практиками и вместе делать какие-то большие хорошие дела, которые в одиночку не осилить. У нас есть и собственная экологическая стратегия, руководство компании всячески поддерживает волонтерство и проекты по защите окружающей среды, но конечно один в поле не воин", — говорит она.

Поддержать железнодорожников пришли и студенты профильного вуза.

"Хочется, чтобы город был чистым, особенно здесь, около стадиона, где так красиво, — признается первокурсник Виктор Марычев. — Я уверен, что заниматься добровольчеством очень важно для каждого из нас. Это не только несет пользу обществу, но и дарит нам самим очень ценный опыт".

Молодежи на акции очень много. Вот в лесопосадке убирается дружная команда Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества в Самарской области.

"Наша команда волонтеров принимала активное участие в проведении чемпионата мира по футболу и, конечно, с территорией вокруг стадиона у нас связаны совершенно особенные воспоминания. Поэтому все ребята с готовностью откликнулись на идею привести ее в порядок, — рассказал специалист Ресурсного центра Артем Рыков. — Очень здорово, что в Самаре так активно развивается корпоративное волонтерство, что люди помимо основной работы занимаются благотворительностью. Мы рады работать с ними бок о бок!"

Еще одна молодежная команда — студенты Самарского государственного технического университета. Первокурсник Азат Сафиуллин рассказывает, что на уборку вышла вся группа.

"Узнали в деканате про такую акцию и вызвались принять участие, — рассказывает он. — Для нас это первый опыт участия в экологической акции. Теперь мы на собственном опыте убедились, что заботиться об окружающей среде — это здорово!". Студенты не только участвовали в акции, но и выступили кураторами всех групп, помогая организовывать их работу.

Директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Анна Сеглина привела на субботник весь коллектив. Компания много лет занимается организацией экологических мероприятий, но ее сотрудники не упускают случая и лично поучаствовать в генеральной уборке любимого города.

"Когда много разных компаний объединяются в рамках одного большого значимого мероприятия — это очень здорово. Хорошо, что есть общая идеология, что есть возможность посмотреть на традиции в других компаниях и обменяться опытом и идеями", — считает Анна Сеглина.

Экологическую акцию поддержал один из крупнейших благотворительных фондов страны — "Русфонд". Конечно, экология — не главное направление его работы, в основном здесь занимаются помощью больным детям, однако фонд с удовольствием откликнулся на волонтерскую акцию.

"Мы считаем, что любое добро стоит того, чтобы его делать, поэтому мы всегда с удовольствием сотрудничаем с волонтерскими организациями. У нас близкие идеи и цели, и мы всегда помогаем друг другу. Мы бы не работали столько лет, если бы не было отклика от людей, от корпораций, которые чувствуют социальную ответственность, которые готовы помогать городу, помогать людям, помогать детям. Мы видим, что культура благотворительности, социальных акций развивается у нас в стране, и это радует", — говорит эксперт Бюро "Русфонда" в Самарской области Александра Черникова.

Двухчасовой экологический квест пролетел как один миг. Собравшиеся вместе команды сдали "улов" жюри и с нетерпением ждали результат, подкрепляя силы на полевой кухне.

Наконец все баллы были посчитаны. Третье место с показателем в 200 баллов заняла команда "Филип Моррис Интернэшнл". На второй ступеньке пьедестала с результатом в 264 балла оказались студенты самарского Политеха.

Ну, а первое место с большим отрывом — 376 баллов! — заняли опытные профессионалы — "Экологический контроль". Добычей волонтеров оказались не только обычный мусор, но и три сапога, три колеса шипованной резины и даже… фонарный столб! Всего волонтеры убрали 350 мешков мусора и крупногогабаритных отходов общим весом более 3,5 тонн.