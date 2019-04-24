Отопительный сезон в Самаре завершен

24.04.2019 14:05 Читали 30

Во вторник в Самаре закончился отопительный сезон 2018 – 2019 годов. Об этом сообщает городская администрация.

Основанием для отключения отопления стал показатель среднесуточной температуры наружного воздуха в городе за последние пять суток. Он составил от +8 °С и выше.

После окончания отопительного сезона начнется подготовка объектов городского хозяйства к следующему осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов. Предполагается подготовить к нему 10,2 тыс. жилых домов и 700 объектов социальной сферы (образования, культуры и спорта). Также будут отремонтированы 7,6 км теплосетей, 1,6 км ветхих сетей водопровода, около 0,8 км сетей канализации и 20,5 км воздушных и кабельных линий.