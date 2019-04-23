16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Промсвязьбанк проведет уроки финансовой грамотности по всей стране

Читали 32

Промсвязьбанк стал официальным партнером V Недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая проходит во всех регионах России с 17 по 24 апреля.

В ходе НФГ-2019 сотрудники Промсвязьбанка проведут уроки, игры и лекции по финансовой грамотности в школах и вузах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 12 регионов России. Всего специалисты ПСБ проведут более 75 уроков в школах и вузах страны.

Одним из главных событий Недели станет офлайн квест "С финансами на ТЫ", который проводит банк на площадке Технограда на ВДНХ. Мероприятие состоится 22 апреля. Все задания были разработаны сотрудниками банка и максимально адаптированы к реальной жизни. В квесте примут участие 60 московских школьников и студентов. Также специально к НФГ-2019 Промсвязьбанк выпустил Финансовый букварь, где в простой и нескучной форме даны основные финансовые оп­еделения и понятия.

В рамках НФГ-2019 ПСБ взаимодействует с национальным патриотическим движением "Юнармия". Юнармейцы в составе команды ПСБ приняли участие в игре-квизе, состоявшейся в рамках церемонии открытия НФГ-2019 в Доме пионеров на Воробьевых горах. В течение Недели они будут посещать экскурсии-лекции в офисах банка в Москве, Томске, Самаре и Нижнем Новгороде. Ребята будут слушать лекции на тему финансов, познакомятся с основами работы банковской отрасли, а также узнают об истории зданий, в которых расположены офисы ПСБ.

Повышение финансовой грамотности — один из приоритетов работы Промсвязьбанка. В 2018 году ПСБ в рамках соглашения с Минобороны России реализует программу повышения финансовой грамотности военнослужащих. ПСБ разработал курс лекций, интерактивных занятий, которые проводят специалисты банка.

Неделя финансовой грамотности — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. НФГ проходит в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Основные цели Недели — способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России — от Калининграда до Владивостока.

Расписание мероприятий и другие подробности — на сайте проекта.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 апреля 2019 Вперед.
"Ростелеком" дарит участникам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами и родными
Промсвязьбанк проведет уроки финансовой грамотности по всей стране

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она