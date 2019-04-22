"Ростелеком" восстановил связь со "скорой помощью" в Чапаевске

22.04.2019 16:05 Читали 38

21 апреля 2019 года в Чапаевске местный житель при проведении земельных работ повредил кабель Самарского филиала компании "Ростелеком". Авария произошла в границах улиц Фрунзе/Вокзальная из-за несогласованных действий в охранной зоне телеком-оператора. В результате без телефонной связи оказались служба скорой помощи, "Самарская сетевая компания", "Водоканал" и детско-юношеская спортивная школа №1.