"Ростелеком" восстановил связь со "скорой помощью" в Чапаевске

Аварийные работы велись в течение пяти часов. Для связи жителей города с экстренной службой сотрудники "Ростелекома" обеспечили подстанцию скорой медицинской помощи резервными видами связи.
"Ростелеком" обращается к руководителям предприятий и жителям Самарской области с просьбой согласовывать проведение любых видов работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи. В результате необдуманных действий абоненты компании могут остаться не только без связи, но и без возможности вызвать экстренные службы.
Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы Самарского филиала: (846) 334-25-10, 336-25-10 круглосуточно.