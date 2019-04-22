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Промсвязьбанк запустил прием биометрических данных в 71 офисе в 60 регионах страны

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Промсвязьбанк увеличил число собственных офисов, в которых возможен прием биометрии. Зарегистрировать учетную запись в ЕСИА (Госуслуги) и передать биометрические данные в Единую биометрическую систему теперь можно в 71 офисах в 60 регионах присутствия Промсвязьбанка.

Чтобы сдать биометрические данные, нужно с паспортом прийти в выбранный офис ПСБ. Специалист проверит наличие учетной записи в ЕСИА и, если ее нет, поможет завести. После этого сотрудник банка запишет биометрические данные клиента — образец голоса и фото лица. Услуга предоставляется бесплатно. Вся процедура займет около 5 минут для действующих клиентов банка и порядка 20 минут для новых клиентов.

Регистрация в Единой биометрической системе, где будут храниться биометрические данные клиентов — образец голоса и фото, в перспективе позволит физическим лицам дистанционно стать клиентом любого банка и пользоваться его услугами.

Для удаленной идентификации достаточно будет воспользоваться камерой и микрофоном на компьютере или смартфоне. Система предложит зарегистрированному пользователю записать видео с изображением лица и произнести фразу в микрофон. После подтверждения личности пользователю будет предоставлен доступ к услугам банка.

ПСБ участвует в создании Единой биометрической системе с первых этапов разработки концепции и активно работает над ее совершенствованием и развитием. Осенью 2018 банк в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных. В 2019 году Промсвязьбанк планирует предоставить возможность дистанционного открытия вкладов через интернет-банк для физических лиц, зарегистрированных в Единой биометрической системе.

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Назад. 22 апреля 2019 Вперед.
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