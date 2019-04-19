Промсвязьбанк и "Росатом" подписали меморандум о взаимодействии

19.04.2019 15:56 Читали 57

Промсвязьбанк и Госкорпорация "Росатом" в рамках форума "Атомэкспо-2019" в Сочи подписали меморандум о взаимодействии. Как следует из меморандума, стороны намерены развивать отношения долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Документ устанавливает возможность предоставления Росатому и его дочерним компаниям кредитных, депозитных и иных продуктов банка.

В ближайшее время банк планирует открыть лимит банковских гарантий на сумму 30 млрд рублей одной из дочерних структур Росатома - концерну "Росэнергоатом".

"Промсвязьбанк нацелен на развитие сотрудничества с крупнейшими государственными компаниями и корпорациями, - отмечает директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин. - Меморандум станет важным шагом для достижения этой цели, так как заложит основу наших крепких партнерских отношений с Росатомом, одной из крупнейших технологических компаний России. Мы предлагаем крупным холдингам передовые финансовые продукты и качественный сервис Уверен, что наш новый партнер оценит его по достоинству".

"Сегодня корпорация "Росатом" и ее дочерние организации реализуют множество значимых государственных проектов, - говорит финансовый директор Госкорпорации "Росатом" Илья Ребров. - Для их реализации нам необходимы надежные финансовые партнеры, и Промсвязьбанк - один из них. Уверен, что наше взаимодействие поможет нам решать важнейшие стратегические задачи".