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За 2018 год аудитория мобильного приложения "Госуслуги" увеличилась почти вдвое

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Среднемесячная аудитория мобильного приложения "Госуслуги" за 2018 год выросла с 5,6 млн пользователей до 9,3 млн. Количество посещений в месяц за год увеличилось с 45 млн до 72 млн. Приложение было скачано в 2018 году свыше 17 млн раз - почти в два раза больше, чем годом ранее, а всего с момента выпуска - более 30 млн раз.

В 2018 году через приложение пользователи заполнили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что в два раза превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой снова стала возможность узнать размер пенсионных накоплений - граждане сделали почти 5,5 млн запросов.

На регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений. Почти 750 тысяч заявлений поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, и 670 тысяч - на сдачу экзаменов на управление автотранспортом. В 2018 году в пятерку самых востребованных госуслуг доступных в мобильном приложении "Госуслуги" вошел сервис "Мобильный избиратель". С его помощью более 550 тысяч граждан выбрали удобный участок для голосования на выборах президента Российской Федерации.

Более чем в два раза возросла популярность информеров по сравнению с 2017 годом. Онлайн-уведомлениями в 2018 году граждане воспользовались свыше 770 млн раз. Информеры отображаются на главной странице мобильного приложения "Госуслуги" и позволяют в считанные секунды получать данные об автоштрафах, налоговой и судебной задолженностях с возможностью перехода к оплате в один клик.

Объем платежей через приложение за 2018 год вырос в два раза и превысил 20 млрд рублей. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговой задолженности - более 5,7 млн платежей на сумму свыше 7,3 млрд рублей. Самой популярной стала возможность погашения автоштрафов - почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд рублей. Также пользователи оплатили почти 3,8 млн госпошлин на сумму около 5,2 млрд рублей и 680 тысяч судебных задолженностей на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 760 тысяч транзакций на общую сумму свыше 900 млн рублей, что составляет 10% от общего объема платежей. Самой востребованной оказалась оплата автоштрафов - более 370 тысяч платежей на сумму, превышающую 170 млн рублей. Наибольшую долю от суммы платежей, почти 50%, составило погашение налоговых задолженностей - почти 220 тысяч транзакций на сумму более 450 млн рублей.

Мобильное приложение "Госуслуги" высоко оценивается пользователями. Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи iOS-гаджетов - 4,7 балла.

ПАО "Ростелеком" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает АО "РТ Лабс".

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Назад. 22 февраля 2019
За 2018 год аудитория мобильного приложения "Госуслуги" увеличилась почти вдвое
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