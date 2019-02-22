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Дарья Касаткина объявила о расставании с тренером Филиппом Дехасом

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Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина объявила о расставании с бельгийским тренером Филиппом Дехасом, сообщает championat.com.

Новый сезон Касаткина начала совсем неудачно. В Брисбене она проиграла теннисистке из третьей сотни — получившей "уайлд-кард" австралийке Кимберли Биррелл. В Сиднее Дарья уступила Александре Саснович, а на Australian Open, поведя у Тими Бачински с двумя брейками (3:0), проиграла 12 геймов подряд. Таким образом, за месяц в Австралии россиянка не одержала ни одной победы. В Санкт-Петербурге она без игры прошла сразу в четвертьфинал и не справилась с Верой Звонаревой. Первую победу в сезоне Дарья одержала на Кубке Федерации, победив датчанку Карен Баррицу. В Дубае Касаткина выиграла и первый матч WTA в году, обыграв прошедшую квалификацию Магдалену Фрех, а во втором круге не справилась с Софьей Кенин.

"С грустью объявляю, что мы с Филиппом Дехасом расстаемся после успешного сотрудничества. Я очень многое должна Филиппу за успехи последних двух лет. Но после того, как я решила взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что нужно сделать это одной и пауза в работе с Филиппом необходима. Но так как у него есть семья и дети, я понимаю, что нам будет лучше завершить сотрудничество", — написала Касаткина в своем "Инстаграме".

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Назад. 22 февраля 2019
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