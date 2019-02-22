В Самаре у доходного дома Челышева обвалилась крыша

22.02.2019 11:43 Читали 7

В историческом центре города на ул. Красноармейской, 60 крыша доходного дома Челышева полностью обвалилась.

Пострадавших нет, обвал пришелся на чердак- жителям повезло. Здание находится в аварийном состоянии. Стоит отметить, что как только заходишь внутрь, сразу становится понятно насколько дом старый. Стены во вмятинах, не на всех окнах есть стекла. Жители дома поделились подробностями случившегося, а также рассказали о том, как они борются с управляющей компанией за ремонт дома, пишет progorodsamara.ru.

"Дом находится в ужасном состоянии. Вот видите, стены все прогнили? Мы куда только не обращались. Я лично сам сидел разговаривал с Азаровым, Хинштейном. Огромная кипа бумаг лежит. Поменяли проводку, сделали все не так. А дом как был в плачевном состоянии, так и остался. Нас хотят выселить из него. Поэтому никто особо не желает им заниматься. Благо крыша обвалилась, где чердак. А если бы кто-то пострадал?" -комментирует ситуацию Лаптев Владимир, старший по дому.

"Вы посмотрите, как мы живем. Подъезд весь разрушили. Нас выживают. Думаете, мне это надо: стены разрушать? Это специально нас выживают," - делится жительница дома, Светлана Павлова.