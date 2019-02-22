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Вдова, привезшая гроб к правительству Самары, сказала, почему отказалась от помощи властей

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Вдова, привезшая гроб с телом умершего супруга к правительству Самарской области из-за того, что не смогла похоронить мужа из-за разборок сотрудников ритуальных компаний, рассказала, почему отказалась от помощи властей.

"Мне звонили представители губернатора, спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" — цитируют РИА "Новости" вдову Анну.

Она добавила, что вечером 21 февраля гроб был доставлен в ритуальный зал Самары, а сама женщина вернулась в Тольятти, где проживает вместе с ребенком от покойного. Анна сказала, что "деньги ей уже не нужны", а сегодня, 22 февраля, она похоронит супруга на другом кладбище в деревне.

По словам депутата собрания представителей Красноярского района Самарской области Азата Туймасова, накануне на кладбище Рубежное 20-30 человек помешали сотрудникам ритуальной фирмы, где вдова оплатила погребение, выкопать могилу и опустить гроб.
Парламентарий не уточнил, кем были эти люди, но сама женщина ранее сообщила Mash и Life Shot, что церемонии прощания помешали конкуренты из другой ритуальной фирмы, которые требовали с нее 30 тыс. рублей за то, чтобы выкопать могилу. В ИП, сотрудники которого пыталась совершить погребение, эту услугу согласились оказать за восемь тыс. рублей. Супруг женщины скончался 6 февраля, и две недели вдова не могла найти средства на похороны.

Агентство сообщает, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем, а министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного.

Также по факту инцидента полиция начала проверку.

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Назад. 22 февраля 2019
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