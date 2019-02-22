Почти 747 000 человек посетили заводы "Балтики" за 20 лет

22.02.2019 14:46 Читали 5

20 лет пивоваренная компания "Балтика" знакомит совершеннолетних гостей с процессом производства качественного пива. За эти годы на 8 заводах "Балтики" побывали почти 747 000 человек из разных уголков мира.

20 лет экскурсионному проекту

Заводы компании расположены в восьми регионах России. В 2018 году их посетили 27 449 экскурсантов. На первом месте — Санкт-Петербург (8 600 человек), далее следуют Тула, Новосибирск, Хабаровск, Самара, Ярославль, Воронеж, Ростов.

Промышленный туризм в России — направление новое, хотя за рубежом оно активно развивается уже давно. Стоит отметить, что интерес, проявляемый к производству иностранными и российскими туристами, высок и с каждым годом стабильно возрастает. Это неудивительно, ведь во время таких визитов можно не только узнать что-то новое, но и самим оценить процесс производства и увидеть, как рождается новый продукт.

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, развивает свой проект с 1999 года, используя лучшие международные практики. А пивоваренный завод "Балтика-Самара" стал одним из пионеров развития промышленного туризма в Самарской области. Он открыт для совершеннолетних гостей с первых дней своей работы в 2003 году. В самарском филиале спроектирована специальная экскурсионная галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства, не нарушая санитарного режима пищевого предприятия.

Экскурсии на заводах "Балтики" проводят эксперты, хорошо знакомые с историей, философией и традициями российского гиганта пивоваренной отрасли, некоторые из них имеют стаж работы в компании более 20 лет. Заводы в городах России ежегодно принимают до 30 тысяч человек, из них порядка 2 500 приходится на филиал в Самаре. А в Санкт-Петербурге в 2017 году компания приветствовала 700-тысячного гостя.

Во время посещения заводов участники экскурсий знакомятся с основными этапами высокотехнологичного производства, оценивают масштабы и уровень автоматизации, убеждаются, что качество напитка контролируется с момента закупки сырья до прилавка торговой точки. На маршруте у каждого есть возможность детально рассмотреть огромные бродильные танки, варочные чаны, а также солидную коллекцию наград профессиональных и потребительских конкурсов, полученных "Балтикой" за высокие стандарты качества продукции и отменный вкус, признанный в разных уголках мира. В конце экскурсии желающие под руководством экспертов осваивают азы искусства дегустации пива и знакомятся с широким портфелем брендов. Каждый продукт, производимый на "Балтике", обладает уникальной рецептурой, которая создает особенный вкус и внешний вид.

В России и за рубежом

Продукция компании хорошо известна за рубежом — она экспортируется в 75 стран мира от Северной Америки до Австралии. В 43 государствах компания является единственным российским поставщиком-производителем пива. Возможно поэтому в число гостей "Балтики" все чаще входят иностранные туристы, одним из обязательных пунктов экскурсионной программы которых является посещение российского пивоваренного гиганта. Зарубежные партнеры выбирают компанию из-за безупречного качества продукции и высокого уровня сервиса.

"Пиво — напиток с богатой историей и, безусловно, заслуживающий уважения потребителей. Для многих экскурсии на заводы "Балтики" становятся настоящим открытием. Люди начинают по-новому оценивать процесс производства и обеспечения высокого качества нашей продукции, проникаются идеями ответственного потребления. В этом — главный смысл нашего масштабного экскурсионного проекта", — отметила управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика" Виктория Агапова.

Как попасть на экскурсию на заводы "Балтики"

Посетить пивоваренную компанию "Балтика" может каждый. Всего несколько кликов отделяют гостя от организованной экскурсии на заводы ведущего российского производителя. Записаться на экскурсию на завод "Балтика-Самара" может любой желающий старше 18 лет по тел. (846) 276 43 33. Предложение действительно только для совершеннолетних граждан — возраст необходимо подтвердить на месте соответствующим документом.