В Самаре экс-сотрудник ГИБДД брал взятки щебнем и канцтоварами

20.02.2019 12:06 Читали 10

Как выяснилось, бывшему сотруднику ГИБДД был нужен не только щебень, но и, например, канцтовары.

Они, кстати, купившей их фирме "Нанс", которой гаишник угрожал незаконным привлечением к ответственности за нарушения при ремонте дорог, обошлись вдвое дороже щебня. Щебень стоил 27 тысяч рублей, а канцтовары - 54 тысячи рублей.

После того, как прокуратура Самарского района Самары по обращению глав юрлиц о незаконном вмешательстве в деятельность предприятий со стороны контролирующего органа провела соответствующую проверку, в отношении бывшего сотрудника полиции следственные органы возбудили уголовные дела по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", сообщает прокуратура Самарской области.