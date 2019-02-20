Семью с детьми сняли с рейса Самара — Гоа из-за дебоша на борту

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Azur Air накануне вечером. Один из пассажиров еще до вылета злоупотребил алкоголем, в салоне устроил скандал и сцепился с одним из пассажиров.
При выруливании на ВПП командир экипажа связался с диспетчерами и рассказал о происходящем на борту. Взлетать в таких условиях он отказался в интересах безопасности остальных пассажиров, заявил источник «Интерфакса». После этого самолет вернули к терминалу.
Поднявшиеся на борт полицейские вывели из самолета дебошира. Вместе с ним самолет покинули его жена с двумя детьми.