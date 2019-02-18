Волейбольная "Нова" победила "Ярославич" - 3:2

18.02.2019 08:55 Читали 8

В субботу, 16 февраля, "Нова" на выезде одержала волевую победу над "Ярославичем".

Первые три партии сложились примерно по одному сценарию — хозяева площадки с первых мячей лидировали, гости догоняли. И если в первом сете "Нова" не только догнала "Ярославич", но и в концовке опередила соперника — 25:22, то в двух последующих партиях ярославцы свое преимущество сохранили до финального свистка — 25:22 и 29:27, хотя им было очень непросто.

Взять хотя бы камбэк волжан на подачах Калинина в конце третьего сета, отыгравшего три сетбола. А вот в четвертой партии, когда самарцам ошибаться было уже нельзя, "Нова" повела игру с первых розыгрышей. Сразу выйдя вперед, самарская команда сохранила лидерство — 26:24. Тай-брейк начался с трех результативных блоков "Новы", что позволило нашим игрокам доминировать на площадке и в дальнейшем.

Положение ярославцев усугубила травма лидера серба Саши Старовича, успешно игравшего на протяжении четырех партий. В результате "Нова" убедительно переиграла соперника — 15:8 и оформила очередную выездную победу — 3:2.

Самыми результативными игроками в составе волжан стали Федор Воронков — 29 очков и Иван Подребинкин — 15 очков.