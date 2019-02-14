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На ул. Полевой прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

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Специалисты ПТС приступили к восстановлению теплосети на ул. Полевой в Самаре, сообщили в компании.

"Специалисты ПТС восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм по улице Полевой. На данный момент место повреждения ограждено, энергетики ведут земляные работы", — указывается в сообщении. В ликвидации порыва задействованы 30 сотрудников ЗАО "ПТС" и восемь единиц техники.

По предварительным данным никто не пострадал.

"В настоящий момент по резервной схеме подключены 15 жилых домов, два детских сада и одна больница", — уточнили в региональном минэнерго. Глава ведомства Сергей Марков поручил мэру Самары Елене Лапушкиной взять ситуацию под личный контроль, принять меры к скорейшему восстановлению подачи тепла.

Напомним, авария произошла сегодня около 14:00. Кипятком из трубы залило проезжую часть. Это второй порыв теплотрассы в этом районе за последние дни. 12 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Осипенко в кипятке из аварийной трубы обварились два человека.

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Новости

Назад. 14 февраля 2019
На ул. Полевой прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
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