На ул. Полевой прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

14.02.2019 16:42 Читали 5

Специалисты ПТС приступили к восстановлению теплосети на ул. Полевой в Самаре, сообщили в компании.

"Специалисты ПТС восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм по улице Полевой. На данный момент место повреждения ограждено, энергетики ведут земляные работы", — указывается в сообщении. В ликвидации порыва задействованы 30 сотрудников ЗАО "ПТС" и восемь единиц техники.

По предварительным данным никто не пострадал.

"В настоящий момент по резервной схеме подключены 15 жилых домов, два детских сада и одна больница", — уточнили в региональном минэнерго. Глава ведомства Сергей Марков поручил мэру Самары Елене Лапушкиной взять ситуацию под личный контроль, принять меры к скорейшему восстановлению подачи тепла.

Напомним, авария произошла сегодня около 14:00. Кипятком из трубы залило проезжую часть. Это второй порыв теплотрассы в этом районе за последние дни. 12 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Осипенко в кипятке из аварийной трубы обварились два человека.