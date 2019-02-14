В Самаре будет построена лыжероллерная трасса

14.02.2019 16:30 Читали 9

В Самаре на лыжной базе "Чайка" появится лыжероллерная трасса. Спортивный комплекс предназначен для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ и массовых катаний любителей. Объект предварительно включен в национальный проект "Демография".

Проектом строительства предусмотрена трасса протяженностью 6,6 км, зоны старта и финиша (с возможностью установки электронного информационного табло), трибуна для зрителей, освещение (прожекторные мачты, опоры), ограждение, наружные сети водоснабжения и водоотведения. Также будут возведены 2-х этажный павильон для размещения судей, СМИ и иных лиц, 2-х этажный павильона для обслуживания спортивного снаряжения и размещения спортсменов (раздевалки с душевыми и санузлами, помещения для хранения и подготовки инвентаря).

Трасса будет предназначена для круглогодичных тренировочных занятий детско-юношеских спортивных школ и профессиональных спортсменов, массовых катаний любителей спорта, проведения официальных соревнований.

Ответственным исполнителем мероприятия по строительству трассы определено министерство строительства Самарской области совместно с ГКУ СО "Управление капитального строительства". По объекту получены положительные заключения на проектную и сметную документации, результаты инженерных изысканий. Строительство трассы предварительно включено в национальный проект "Демография" (в рамках реализации в Самарской области федерального проекта "Спорт — норма жизни"). В настоящее время ведется работа по оформлению пакета документов для получения софинансирования из федерального бюджета. Планируемый срок начала строительных работ — 2020 год.

Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области: "Центр "Чайка" — это единственная полноценная лыжная база в Самаре. Есть четкое понимание, что базу нужно развивать — как для совершенствования условий подготовки спортивного резерва, так и любителей спорта, горожан, которые каждый день приезжают кататься. С каждым годом интерес самарцев к занятиям лыжным спортом растет, зимой в выходные дни на "Чайке" буквально аншлаг, тысячи людей. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для всех посетителей, принимаем от них пожелания по работе "Чайки", что и как надо улучшить. Исходя из возможностей и ресурсов, эти пожелания удовлетворяем. Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена задача по дальнейшему развитию базы "Чайка". Сегодня готов проект строительства лыжероллерной трассы, она предварительно включена в национальный проект "Демография", планируется софинансирование из федерального бюджета".