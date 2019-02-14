16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дело полковника Веры Рабинович передали в Нижний Новгород

Читали 3

Уголовное дело в отношении полковника полиции Веры Рабинович передали в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.

Якобы причиной передачи дела послужило то, что у инициировавшего уголовное дело регионального управления ФСБ, есть основания не доверять местным следователям дело, в котором могут фигурировать высокопоставленные силовики.

Напомним, сотрудница ГУ МВД по Самарской области была задержана 17 декабря при получении 2,5 млн руб. - части от общей суммы взятки в 20 млн. Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за передачу в суд уголовного дела в отношении самарского предпринимателя, который не возвращал долг своему кредитору.

В отношении Рабинович было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

По данным источника, при разработке фигуранта в погонах сотрудниками УФСБ было получено разрешение на прослушку телефонов Рабинович, установлена камера в рабочем кабинете на ул. Полевой,4  и несколько месяцев собирались данные о ее деятельности.

Собеседники издания утверждают, что по делу уже допрошен начальник Главного следственного управления ГУ МВД генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, который якобы подтвердил показания обвиняемой, что она лично не могла принять решения о передачи уголовного дела в суд. Соответственно, ее действия подлежат квалификации не как взятка, а как мошенничество.

Отметим также, что Жанне Назаровой, предполагаемой сообщнице Рабинович, через которую передавались деньги, 13 февраля в Октябрьском райсуде был продлен срок домашнего ареста на два месяца.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 февраля 2019
Дело полковника Веры Рабинович передали в Нижний Новгород
На ул. Полевой прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
В Самаре будет построена лыжероллерная трасса
Энергетик FLASH UP полностью обновил весь визуальный стиль
Промсвязьбанк готов профинансировать сферу здравоохранения в 2019 году на 113 млрд рублей
"Ростелеком" придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
Промсвязьбанк начинает выдачу банковских гарантий в адрес ФТС и РАР
Боксер школы "Ринг" выиграл первенство ПФО

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

Во вторник, 29 января, около 12:00 на 1108 км КбшЖД перегона станции "Самара" грузовым поездом на ж/д переходе был смертельно травмирован пожилой мужчина, об этом корреспонденту сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Германии, Италии и Франции

В Самаре на рынке, который расположен на улице Ново-Садовой, нашли санкционные товары. Там торговали сырами производства Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции и Финляндии, которые запрещены для ввоза на территорию РФ.

Он и она