Дело полковника Веры Рабинович передали в Нижний Новгород

14.02.2019 21:28 Читали 3

Уголовное дело в отношении полковника полиции Веры Рабинович передали в структурное подразделение центрального аппарата Следственного комитета РФ в Нижнем Новгороде, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.

Якобы причиной передачи дела послужило то, что у инициировавшего уголовное дело регионального управления ФСБ, есть основания не доверять местным следователям дело, в котором могут фигурировать высокопоставленные силовики.

Напомним, сотрудница ГУ МВД по Самарской области была задержана 17 декабря при получении 2,5 млн руб. - части от общей суммы взятки в 20 млн. Деньги, по версии правоохранителей, предназначались за передачу в суд уголовного дела в отношении самарского предпринимателя, который не возвращал долг своему кредитору.

В отношении Рабинович было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

По данным источника, при разработке фигуранта в погонах сотрудниками УФСБ было получено разрешение на прослушку телефонов Рабинович, установлена камера в рабочем кабинете на ул. Полевой,4 и несколько месяцев собирались данные о ее деятельности.

Собеседники издания утверждают, что по делу уже допрошен начальник Главного следственного управления ГУ МВД генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, который якобы подтвердил показания обвиняемой, что она лично не могла принять решения о передачи уголовного дела в суд. Соответственно, ее действия подлежат квалификации не как взятка, а как мошенничество.

Отметим также, что Жанне Назаровой, предполагаемой сообщнице Рабинович, через которую передавались деньги, 13 февраля в Октябрьском райсуде был продлен срок домашнего ареста на два месяца.