Боксер школы "Ринг" выиграл первенство ПФО

14.02.2019 10:23 Читали 2

С 5 по 9 февраля в Тольяттии прошло Первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет "Мемориал мастеров спорта СССР Владимира и Игоря Герасимовых".

В соревнованиях приняли участие более 174 боксеров из 14 регионов Приволжского Федерального округа. Победители соревнований в марте отправятся на Первенство России по боксу, которое будет проходить в г. Анапе Краснодарского края.

Проведя трудные и упорные бои, спортсмены ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" Кирилл Дудников занял 1 место (в/к 80кг, тренер Е. А. Астраханский, А.А. Маменков) и Исмаил Керимов занял 3 место (в/к 60кг, тренер Е.П. Дыденко). Победитель соревнований Кирилл Дудников родом из с. Красноселки Безенчукского района, где открыт филиал школы бокса олимпийского резерва "Ринг". Филиальная система, построенная школой бокса, позволяет вести тренировочный процесс по месту жительства и учебы спортсменов как в крупных городах, так и в селах Самарской области. Благодаря чему, спортсмены из отдаленных сел неоднократно становились Победителями и Призерами Областных, Всероссийских и Международных соревнований, входили в состав сборной по боксу субъекта и РФ.

Кирилл Дудников входит в состав сборной Самарской области по боксу, был неоднократным победителем Первенства области, дважды стал победителем Первенства Приволжского Федерального округа, и теперь по результатам данных соревнований будет защищать честь Самарской области и ПФО на Первенстве России в г. Анапе Краснодарского края.