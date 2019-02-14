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Энергетик FLASH UP полностью обновил весь визуальный стиль

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В начале 2018 года состоялось историческое для бренда FLASH UP Energy событие — энергетический напиток полностью обновил визуальный стиль и упаковку — дизайн стал более современным, энергичным и дерзким, а сам энергетик стал еще заметнее и привлекательнее на полке.

FLASH UP является одним из лидеров российского рынка с долей рынка 21% в быстрорастущей категории безалкогольных энергетических напитков (рост категории за 12 месяцев 2018 года 34%). Рост объема продаж энергетика по итогам прошлого года составил 14%. Кроме того, бренд — один из любимых энергетиков у поколения Z. Однако тенденции рынка требуют изменений и, чтобы двигаться в ногу со временем, бренд FLASH UP полностью обновил визуальный стиль.

Сезон в обновленной упаковке встретит вся линейка FLASH UP — изменения коснулись всего визуального образа, который не менялся с 2011 года. Было важно сделать стиль одновременно дерзким и при этом узнаваемым, поэтому была оставлена классическая гамма бренда: салатовый и голубой цвета.

Самое главное в новом визуальном стиле — фирменная пульсирующая вспышка. Она состоит из четких линий и острых углов. Чистые неагрессивные цвета оттеняет черный фон и белые вставки — так логотип лучше виден, а сам энергетик стал заметнее на полке.

Новый визуальный стиль бренда был разработан британским агентством Taxi Studio.

Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Рестайлинг FLASH UP — исторический шаг для бренда, ничего подобного мы раньше не делали. Новый образ идеален для сегодняшнего дня, ведь в мире, где нельзя терять ни секунды времени зря, важно всегда опираться на чью-то поддержку, помощь для воплощения идей в жизнь. Одна из таких опор — FLASH UP. Уверена, что потребители по достоинству оценят новый образ бренда!"

Спенсер Бак — Креативный партнер и основатель, Taxi Studio:

"Обновление визуального стиля Flash UP сфокусировано на "пульсе". Он был перерисован и усовершенствован, чтобы стать центром бренда. Желая отразить бесконечную энергию бренда, мы позаботились о том, чтобы визуальная айдентика "пульса" отразилась как на вспомогательной 2D-графике, так и на 3D-структуре бутылки. Все элементы Flash UP теперь движутся в одном ритме".

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Назад. 14 февраля 2019
Энергетик FLASH UP полностью обновил весь визуальный стиль
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