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Промсвязьбанк готов профинансировать сферу здравоохранения в 2019 году на 113 млрд рублей

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Промсвязьбанк готов приступить к финансированию и кредитованию российского здравоохранения. На 2019 год кредитный лимит банка на данную сферу был установлен на уровне в 113 млрд рублей Об этом в рамках форума "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи заявил директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин.

"В банке был принят общий лимит на отрасль здравоохранения, куда мы включаем и фармацевтику, и медицинские услуги, этот лимит составляет 113 млрд рублей", - сообщил он, выступая на панельной дискуссии "Государство, банки и медицинский бизнес: возможен ли эффективный формат сотрудничества?", организованной при поддержке банка. Из этого лимита 50 млрд рублей предназначены для кредитования медучреждений. "Проекты мы будем тщательно отбирать", - отметил Шашкин.

Для активного финансового участия в отечественных проектах в области здравоохранения также было принято решение о формировании в Промсвязьбанке департамента государственно-частного партнерства (ГЧП).

Согласно опросу участников рынка, который был проведен Промсвязьбанком и аналитическим центром Vademecum, практика ГЧП - это один из наиболее результативных финансовых механизмов, способствующих реализации национального проекта "Здравоохранение". В числе других мер - концентрация финансирования на оказание медпомощи и привлечение частных инвестиций в обмен на гарантии госзаказа.

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Новости

Назад. 14 февраля 2019
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