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"Ростелеком" придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла

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"Ростелеком" как инфраструктурный оператор начал оказывать в Поволжье услугу "Сеть как сервис" (NaaS — Network as a Service). Компания предлагает мобильным операторам инфраструктурные и технические решения для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и прилегающих к ним автотрасс. Для обеспечения сёл связью используются собственные оптические сети "Ростелекома", в том числе построенные в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

Проект реализован в сотрудничестве с компанией "Мегафон" в селах Большой Кувай, Малая Хомутерь, Акшуат, Бахтеевка и Кротково Ульяновской области. Свыше 3,5 тысяч жителей малых населенных пунктов, удаленных от регионального центра, получили качественную мобильную связь третьего поколения 3G.

Дмитрий Проскура, вице-президент — директор макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком": "Разветвленная оптическая инфраструктура "Ростелекома" охватывает не только крупные и небольшие города, но и удаленные от региональных центров поселения и дает возможность в партнерстве с операторами связи решать проблему цифровизации сёл и деревень. При этом мы не просто обеспечиваем транзит сигнала из одной точки в другую, мы решаем полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели под ключ. В этом году планируем вовлечь всех операторов Big-4 и запустить сервис в других регионах ПФО".

Сервис NaaS базируется на технологии aDAS (Active Distributed Antenna System — активная распределенная антенная система). Особенность системы — возможность доставки сигнала в населенные пункты, находящиеся в 20 км от действующих базовых станций мобильных операторов.

"Для обеспечения населенных пунктов сотовой связью мы используем собственные антенно-мачтовые сооружения высотой до 26 метров или построенные по проекту УЦН девятиметровые опоры. В зависимости от высоты достигается уверенное покрытие в радиусе от одного до трех километров. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть сетью не только поселок, но и прилегающие к нему автотрассы. Более того, антенная система способна поддерживать работу всех существующих стандартов связи — 2G, 3G, 4G", — пояснил Андрей Меньков, директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".

По проекту в Ульяновкой области используются опоры двойного назначения. Они могут применяться не только для подвеса антенного оборудования, но и для размещения других элементов, например, фонарей уличного освещения. В Акшуате Барышского района Ульяновской области установленная опора будет служить и для передачи сигнала сотовой связи, и для освещения центральной части села.

Советник губернатора Ульяновской области, директор корпорации "Правительство для граждан" Светлана Опенышева: "В силу особенностей местности операторы не всегда берутся за строительство сетей в селах и деревнях. Благодаря новым инфраструктурным решениям жителям еще пяти населенных пунктов Ульяновской области стала доступна устойчивая мобильная связь. Теперь они наравне с городским населением смогут быть мобильными: в любое время общаться с родными и близкими, при необходимости оперативно обращаться в экстренные службы, а также пользоваться скоростным интернетом".

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Назад. 14 февраля 2019
"Ростелеком" придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
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