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В конкурсе Social Impact Award 2019 будет номинация "Ростелекома" - "Интернет для лучшего мира"

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"Ростелеком" учредил номинацию "Интернет для лучшего мира" в рамках программы развития молодежного социально значимого предпринимательства Social Impact Award (SIA). Специальную премию "Ростелекома" получит инициатива, которая решает социальные или экологические проблемы с помощью интернет-технологий.

Программу SIA реализует центр поддержки социальных инноваций Impact Hub Moscow с 2014 года. За пять лет в программе участвовали более 4 тысяч человек из 105 городов России. 86 команд получили экспертную поддержку, а победители - 1,7 млн рублей на запуск бизнес-проектов и доступ к инвестициям.

Программа состоит из трех этапов: конкурс социальных бизнес-проектов, инкубационная программа обучения и наставничество. Финалистов конкурса ждет поддержка компаний-партнеров в разработке прототипа решений и поиске первых клиентов. Четыре победителя получат стартовый капитал для своих проектов. Победитель в номинации "Ростелекома" отправится на международную конференцию, где соберутся призеры SIA из 20 стран. Прием заявок продлится до 15 апреля 2019 года.

Напомним, в 2018 году победителем стал проект YouTalk - сервис для онлайн-общения с психологом.

"Ежедневно интернет-технологии создают новые возможности для запуска и развития бизнеса, в том числе социально ориентированного. Специальная номинация "Интернет для лучшего мира" поддерживает инновационные проекты, которые соединяют людей в информационном пространстве и решают важные социальные и экологические проблемы", - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком".

"Программа Social Impact Award растет вместе с запросом молодых людей на создание социально значимого бизнеса. В этом году мы в три раза - до 75 - увеличили количество участников инкубатора; у нас появились региональные партнеры в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где пройдут очные встречи участников, - рассказывает о новшествах SIA Екатерина Халецкая, руководитель и сооснователь Impact Hub Moscow. - Мы также добавили открытый онлайн-курс, помогающий предпринимателям определиться с намерениями и составить качественную заявку, и расширили работу с наставниками для финалистов, чтобы поддерживать развитие проектов после инкубатора".

В программе SIA 2019 года организаторы учли результаты исследования потребностей молодых предпринимателей. Подробная информация об этапах SIA, экспертах и участниках прошлых лет опубликована на сайте программы.

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В конкурсе Social Impact Award 2019 будет номинация "Ростелекома" — "Интернет для лучшего мира"

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