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Молодежный состав "Крыльев" проведет зарубежный сбор

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Команда молодежного состава "Крыльев Советов" завершила подготовку к весенней части первенства в Самаре.

Теперь подопечным Владимира Кухлевского предстоит провести УТС в Турции. В рамках сбора, который начнется 14 февраля, запланированы четыре контрольных матча. Перед отъездом молодежный состав провел матч с командой КС-ЦПФ (главный тренер Дмитрий Шуков). Игра завершилась вничью 2:2.(Грязин, 82'; Соколов, 88' – Цветков, 12', 55').

"Крылья Советов"-м: Сидоров, Давыдов, Белов, Палажнов, Коткин, Грязин, Горбунов, Кашукаев, Шамаев, Соколов, Чинарев.

"КС-ЦПФ": Кеваев (Макаров К.), Бадрутдинов, Лапаев, Ломакин, Ермаков (Лимаренко), Макаров П., Булгаков (Щетинин), Салмин, Вуколов (Габелашлвили), Цветков, Баранов.

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Назад. 11 февраля 2019 Вперед.
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